Команда Зеленского простится с брендом «Слуга народа»

Украинская партия «Слуга народа», поддерживающая Владимира Зеленского, обновит бренд и состав команды перед предстоящими выборами президента. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ведомства, главной причиной ребрендинга стала «токсичность» бренда «Слуга народа». Однако новое название партии пока находится в разработке, один из вариантов — условный «Блок Зеленского».

Кроме этого, изменится и состав команды. От нынешних депутатов в будущие избирательные списки попадут не более десяти. Также к ним добавятся главы городов и областей, волонтеры, блогеры, военные и люди Андрея Ермака — главы офиса Зеленского. Но будет ли выдвигать свою кандидатуру сам Зеленский — пока остается под вопросом.

Ранее глава Украины раскритиковал недавно посетившего Москву словацкого премьера Фицо.