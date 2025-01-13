Зеленский раскритиковал недавно посетившего Москву словацкого премьера Фицо

Владимир Зеленский выразил резкое недовольство в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо, охарактеризовав его как «недальновидного европейского деятеля». Об этом он написал в своем аккаунте Х.

Зеленский вспомнил про недавний отдых Фицо во Вьетнаме, сыронизировав о том, что для него «видимо, непросто вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки». Украинский лидер имел в виду отношения словацкого премьера с Россией.

Зеленский также написал, что предлагал народу Словакии помощь в связи с прекращением транзита газа из РФ по территории Украины. Однако Фицо отклонил это предложение, указав на недопустимость получения выгоды за счет интересов Братиславы.

В декабре Фицо посетил Москву в связи с отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию. В столице РФ он встретился с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили картину конфликта в целом и вопрос с потреблением ресурса из РФ.

Фицо заявил, что решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину негативно сказывается на финансовом состоянии Словакии и всего Европейского Союза (ЕС).

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо также обвинил Владимира Зеленского в шантаже и выпрашивании денег у Европы.