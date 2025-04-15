В Кишиневе по решению апелляционной палаты был отклонен официальный запрос прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая продолжит находиться под домашним арестом. Об этом сообщило РИА Новости.

Руководителя Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и на 20 суток заключили под стражу. Из первоначального постановления следовало, что Гуцул необходимо находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд изменил решение и отправил ее под домашний арест на 30 дней. Ранее представители защиты главы Гагаузской автономии уже пытались опротестовать решение о домашнем аресте и настаивали на полном освобождении Гуцул.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин поставил в один ряд процессы над Гуцул и руководителем парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его убеждению, члены ЕС настроены на уничтожение оппозиционных сил и не намерены прислушиваться к тем, кто не разделяет либеральные убеждения.