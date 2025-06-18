Креативный Макрон опубликовал видео с Зеленским под трек российского исполнителя

Президент Франции Эммануэль Макрон решил порадовать своих подписчиков креативом с саммита стран «Большой семерки» в Канаде, опубликовав видеоролик в TikTok с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств под российский трек.

На видео главы европейских и других государств, в том числе Зеленский и сам Макрон, шагают под песню «Капибара» российского исполнителя под псевдонимом Сто-Личный Она-Нас Алексея Пружникова.

На кадрах заметны президент Бразилии Лула Да Силва, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Трек «Капибара» пользуется особой популярностью среди детей. Кроме того, видео с этими милыми грызунами широко распространены в TikTok.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал «беспрецедентные» санкции против России по итогам саммита G7 в Канаде.