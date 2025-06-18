Макрон анонсировал «беспрецедентные» санкции против России

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) подготовили беспрецедентные санкции против России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя прошедший в Канаде саммит G7.

По словам французского президента, согласованные ограничительные меры являются самыми жесткими за всю историю отношений с РФ. По его словам, они призваны существенно усилить давление на страну из-за проведения спецоперации на Украине. Слова Макрона приводит «Коммерсантъ».

«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции. Это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — сказал Макрон.

Он также отметил необходимость объединения усилий Евросоюза и США для достижения мирных решений и скорейшего прекращения украинского конфликта.

Накануне президент США Дональда Трамп досрочно покинул саммит в Канаде. Свое решение он объяснил срочным решением кризиса на Ближнем Востоке. Макрон же сообщил, что американской лидер выступил с поддержкой усиления давления на РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не увидел Россию в качестве посредника в урегулировании израильско-иранского конфликта.