Кремль назвал этапы восстановления отношений России и США

Россия и США на фоне растущей воли лидеров двух государств планируют обсудить несколько ключевых вопросов, включая функционирование дипломатических представительств и дальнейшее сотрудничество. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, первым шагом станет обсуждение нормализации работы посольств обеих стран, а также налаживание диалога, который, по его словам, был сведен к нулю бывшей администрацией Белого дома.

«Далее на повестке дня стоит вопрос урегулирования украинского кризиса», — сказал Песков.

Он добавил, что после этого стороны приступят к рассмотрению вопросов экономического взаимодействия, включая потенциальные торгово-экономические и инвестиционные проекты, которые имеют широкие перспективы для двух государств.

Российская и американская делегации планируют провести второй раунд переговоров в Эр-Рияде 25 февраля. Ранее об этом сообщил президент США Дональд Трамп. На этой встрече будут обсуждаться темы на уровне министерств иностранных дел, однако пока речь о заключении двусторонних соглашений не идет.

Несмотря на заявление американского президента, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не смог подтвердить эту информацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о возможном сокращении Россией вооружений в рамках договоренностей с США.