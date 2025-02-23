Рябков опроверг слова Трампа о второй встрече США и РФ в Эр-Рияде 25 февраля

В Эр-Рияде 25 февраля не состоится никаких встреч между официальными лицами России и США, сообщил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, который, по его словам, должен пройти во вторник, 25 февраля.

«Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что не может подтвердить сведения о встрече, которая, по некоторым данным, должна пройти 25 февраля.

В то же время Рябков сообщил, что в ближайшие две недели состоится встреча между представителями России и США. Однако он не уточнил, когда именно и где она пройдёт.

Ранее Рябков поделился информацией о подготовке к встрече Путина и Трампа.