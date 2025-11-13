Кремль заявил о надежде на заинтересованность Трампа в разрешении украинского конфликта

12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва надеется на заинтересованность Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

Российская сторона выразила готовность к скорейшему завершению украинского конфликта, подчеркнул представитель Кремля.

«Конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще хочет посодействовать в политическом и дипломатическом урегулировании украинской проблемы», – сказал Песков.

Песков в продолжение беседы добавил, что Москва и Вашингтон должны обязательно искать пути для укрепления торгового и экономического взаимодействия.

