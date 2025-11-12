В Кремле заявили, что Москва видит прямую подготовку Европы к войне с Россией, комментируя новую оборонную стратегию ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российское руководство расценивает действия Европы как подготовку к военному конфликту. По его словам, в европейских странах наблюдаются очень сильные промилитаристские настроения. Поводом для такого заявления стала новая оборонная стратегия Еврокомиссии, изначально носившая название «Перевооружение Европы», а затем смягченная до «Готовности-2030».

Песков подчеркнул, что стремительное увеличение военных бюджетов европейских государств ведет к перенапряжению их экономик и будет иметь тяжелые последствия. При этом Россия, по его словам, всегда осознавала существование подобной опасности и принимала меры для обеспечения собственной безопасности. Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. В Кремле считают, что активность НАТО у российских границ и масштабные поставки вооружений Украине являются прямым доказательством участия альянса в гибридном противостоянии.

