Лавров и Рубио договорились о начале подготовки встречи Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону договорились о регулярных контактах. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках этой договоренности начнется подготовка будущей встречи на высшем уровне между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, сегодня, 15 февраля, прошел телефонный разговор между министрами иностранных дел России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, уточнили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время прошедшей телефонной беседы обозначали обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, Палестины и в целом на Ближнем Востоке.