«Ъ»: Лавров не поедет в Стамбул

Министр иностранных дел Сергей Лавров не примет участия в переговорах в Стамбуле 15 мая, состав делегации меняется, а имя нового главы официально не подтверждено.

Глава МИД России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Информация об этом появилась в издании «Коммерсантъ», однако официальных подтверждений состава российской делегации пока нет. Согласно источникам, делегацию могут возглавить помощник президента Юрий Ушаков или другой высокопоставленный дипломат.

Тем временем со стороны США участие подтвердили спецпосланник президента Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Американская делегация прибудет 16 мая, тогда как сама встреча между представителями России и Украины назначена на день ранее. Владимир Зеленский выразил готовность лично присутствовать на переговорах.

Участие Владимира Путина остается под вопросом: по данным Кремля, на этот день у президента России запланированы рабочие встречи, но где именно — не уточняется.

Ранее планы Зеленского на переговоры разоблачили из-за призыва к Путину.