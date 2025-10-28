Практически все страны, которые находятся западнее Союзного государства, приступили к подготовке к ведению масштабных боевых действий на территории Европы. Такое заявление сделал Сергей Лавров, российский глава Министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр выступил во время пленарного заседания на третьей международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Он сообщил, что Европа даже перестала скрывать свои приготовления к большой войне в Европе.

«Они не скрывают те приготовления, которые ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии — приготовление новой большой европейской войны и осуществляют коалиционное строительство с этой целью», — указал он.

Лавров добавил, что Франция и Великобритания уже приступили к координации своих ядерных сил. Германия также решила сотрудничать с британцами в военной сфере, теперь же стали раздаваться призывы придать этому сотрудничеству импульс в ядерной сфере.

Ранее Лавров раскритиковал призывы европейских лидеров к немедленному перемирию на Украине, заявив, что истинная цель этой инициативы — продолжить военные поставки Киеву. Он подчеркнул, что Париж и Лондон хотят добиться перемирия без предварительных условий, что, по его мнению, позволит им беспрепятственно наращивать военную помощь ВСУ.