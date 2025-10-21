Лавров раскритиковал европейские призывы к перемирию
Сергей Лавров заявил о скрытых целях европейских призывов к перемирию на Украине
Фото: [Сергей Лавров на церемонии вручения дипломов ветеранам СВО/Медиасток.рф]
Сергей Лавров раскритиковал призывы европейских лидеров к немедленному перемирию на Украине, заявив, что истинная цель этой инициативы — продолжить военные поставки Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
Глава российского МИД прокомментировал недавние заявления Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Урсулы фон дер Ляйен, которые перешли от риторики о «стратегическом поражении» России к требованиям о прекращении огня. Лавров подчеркнул, что Париж и Лондон хотят добиться перемирия без предварительных условий, что, по его мнению, позволит им беспрепятственно наращивать военную помощь Украине.
Лавров сравнил эту ситуацию с известной пословицей, намекая на очевидные мотивы западных партнеров. Российский министр также выразил уверенность, что такая пауза будет использована киевским режимом для продолжения диверсионной деятельности и ударов по гражданским объектам России.
