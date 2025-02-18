Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие иностранного военного контингента на территории Украины является неприемлемым для Москвы, передает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что такая позиция была обозначена перед представителями США на прошедших в Эр-Рияде переговорах.

«Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо», — сказал Лавров.

Владимир Зеленский ранее не раз затрагивал тему размещения миротворческого контингента на территории Украины с целью стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в условиях продолжающегося конфликта.

Нелегитимный украинский лидер призвал международное сообщество к активному вмешательству в сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что миротворцы должны быть представлены не только странами НАТО, но и другими государствами, готовыми поддержать мирный процесс.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США. Российскую сторону представляли Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США и РФ договорились о трехступенчатом мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Однако глава МИД России Сергей Лавров эту информацию позже опроверг.