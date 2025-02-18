В США появились сообщения об обсуждении мирного плана по Украине
Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине
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Журналист американского телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщил, что Россия и США якобы согласовали трехступенчатый мирный план, нацеленный на урегулирование конфликта в Украине.
Он заявил, что этот план включает в себя три ключевых этапа — прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного мирного соглашения.
Ключевым условием, которое РФ и США считают основополагающим для успешного урегулирования конфликта, являются выборы на территории Украины. Ожидается, что они помогут восстановить политическую стабильность и легитимность власти в стране.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие 18 февраля переговоры с США в Эр-Рияде, опроверг информацию о согласованном трехступенчатом плане по Украине.
Лавров сообщил, что представители американской стороны тоже назвали эти данные фейком.
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США. Они продлились 4,5 часа.
Со стороны РФ в переговорах участвовал глава российского МИД Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Американскую сторону представляли помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин скоро назначит команду переговорщиков от России по ситуации на Украине.