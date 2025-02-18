В США появились сообщения об обсуждении мирного плана по Украине

Журналист американского телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщил , что Россия и США якобы согласовали трехступенчатый мирный план, нацеленный на урегулирование конфликта в Украине.

Он заявил, что этот план включает в себя три ключевых этапа — прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного мирного соглашения.

Ключевым условием, которое РФ и США считают основополагающим для успешного урегулирования конфликта, являются выборы на территории Украины. Ожидается, что они помогут восстановить политическую стабильность и легитимность власти в стране.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие 18 февраля переговоры с США в Эр-Рияде, опроверг информацию о согласованном трехступенчатом плане по Украине.

Лавров сообщил, что представители американской стороны тоже назвали эти данные фейком.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США. Они продлились 4,5 часа.

Со стороны РФ в переговорах участвовал глава российского МИД Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляли помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин скоро назначит команду переговорщиков от России по ситуации на Украине.