Ле Пен назвала жестоким решение Трампа прекратить военную помощь Украине

Французский политик, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен выразила резкую критику в адрес президента США Дональда Трампа после его решения остановить военные поставки Украине, сообщила газета Le Figaro.

По мнению Ле Пен, такой шаг является «жестоким» по отношению к украинским бойцам. В своем заявлении она отметила, что не уверена в окончательности решения Трампа, подчеркивая, что он оставил «пути отхода» для поддержки Украины.

Ле Пен акцентировала внимание на необходимости предоставления Украине разведывательных данных, которые, по ее мнению, могут оказаться более существенными, чем отправка оружия.

Что касается вопроса отправки французских войск на Украину, Ле Пен отметила, что такая мера, не имеющая миротворческой природы, является «безумием». Она также выразила серьезные сомнения по поводу потенциального вступления Украины в НАТО и Европейский Союз (ЕС), считая, что это может негативно сказаться на интересах Франции.

Ранее в Киеве предсказали окончательную потерю территорий из-за отказа США помогать Украине.