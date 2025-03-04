В Киеве предсказали окончательную потерю территорий из-за отказа США помогать Украине

Украина оказалась в сложной ситуации после объявления о приостановке военной помощи от США, пишет издание Politico со ссылкой на неназванный украинский источник в Киеве.

По его мнению, такое решение США не приведет к неминуемому поражению ВСУ, однако может иметь серьезные последствия для территориальной целостности страны.

Он подчеркнул, что несмотря на уверенность в способности ВСУ продолжать обороняться, отсутствие необходимого оборудования и ресурсов затруднит их действия на фронте. При этом чиновник выразил надежду на возобновление поставок военной помощи в ближайшем будущем.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить оказание военной помощи Украине после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск накануне заявил, что на польско-украинской границе прекратилась передача военных грузов из США Украине.