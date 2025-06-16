Макрон не увидел Россию в качестве посредника в урегулировании израильско-иранского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие России в урегулировании израильско-иранского конфликта является невозможным. Об этом французский лидер сообщил во время поездки в Гренландию, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ вовлечена в конфликт высокой интенсивности и нарушает принципы Устава ООН, что делает ее неподходящим посредником в текущей ситуации. Макрон считает, что роль посредника в израильско-иранском конфликте могут взять на себя США, поскольку именно Штаты поставляют оружие и боеприпасы Израилю.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил открытость к инициативе России стать посредником. Американский лидер заявил, что подобная инициатива от российского президента Владимира Путина прозвучала в ходе телефонного разговора.

Позже, комментируя эти слова Трампа, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Москва может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Ранее издание Iran International сообщило, что руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации.