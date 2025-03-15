Макрон заявил о планах отправки дополнительных истребителей Mirage на Украину
Макрон допустил отправку истребителей Mirage Украине «третьими странами»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки дополнительных истребителей Mirage Украине. О таких планах он объявил в интервью газете Le Parisien.
Макрон добавил, что Париж не исключает поставки истребителей со стороны «третьих стран», которые уже используют эту технику, чтобы поддержать Киев в условиях продолжающегося конфликта с РФ.
Кроме того, французский лидер заявил, что европейские страны имеют возможность направить свои военные силы на Украину без предварительного согласия России.
«Если она (Украина — Прим. ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал Макрон.
По его словам, некоторые страны Европейского Союза (ЕС) рассматривают возможность отправки нескольких тысяч своих военнослужащих для подготовки и поддержки украинских сил.
Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием. Отмечалось, что эта мера может стать частью стратегии по укреплению обороноспособности и безопасности европейского континента.