Макрон заявил о планах отправки дополнительных истребителей Mirage на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки дополнительных истребителей Mirage Украине. О таких планах он объявил в интервью газете Le Parisien.

Макрон добавил, что Париж не исключает поставки истребителей со стороны «третьих стран», которые уже используют эту технику, чтобы поддержать Киев в условиях продолжающегося конфликта с РФ.

Кроме того, французский лидер заявил, что европейские страны имеют возможность направить свои военные силы на Украину без предварительного согласия России.

«Если она (Украина — Прим. ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал Макрон.

По его словам, некоторые страны Европейского Союза (ЕС) рассматривают возможность отправки нескольких тысяч своих военнослужащих для подготовки и поддержки украинских сил.

Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием. Отмечалось, что эта мера может стать частью стратегии по укреплению обороноспособности и безопасности европейского континента.