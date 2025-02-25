Раскрыт план Франции по размещению в Германии истребителей с ядерным оружием

Франция может разместить истребители с ядерным оружием на территории Германии, сообщила газета Daily Telegraph. Отмечается, что эта мера рассматривается как часть стратегического подхода Франции к обеспечению безопасности Европы и усиления ядерного сдерживания в условиях растущих геополитических напряжений.

По имеющимся у источника сведениям, официальный запрос на размещение истребителей с ядерным оружием в Германии будет направлен только в том случае, если США решат вывести свои ядерные силы из ФРГ.

Как считает издание, такой шаг принудит европейские государства всерьез задуматься о своей обороне и независимости в вопросах ядерного сдерживания.

Эксперты полагают, что размещение французских ядерных средств в Германии станет мощным сигналом для Москвы. Кроме того, немецкие дипломаты предполагают, что примеру Франции может последовать Великобритания, хотя британское ядерное сдерживание в большей степени зависит от НАТО.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова раскритиковала лицемерное поведение Франции и Британии в ООН.