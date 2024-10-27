«Марионетка Байден лжет»: Маск ответил президенту США на слова о незаконном бизнесе

Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск впервые ответил на обвинения о своей незаконной деятельности в США.

Недавно газета Washington Post подготовила материал с биографией Маска, в котором рассказала о его переезде в Калифорнию из ЮАР в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете. Туда американский предприниматель так и не поступил, но занялся своим стартапом. Отмечалось, что именно по этой причине Маск не имел права оставаться в США на законных основаниях.

Комментируя эту информацию, действующий президент Штатов Джозеф Байден заявил, что «богатейший человек в мире» оказался нелегалом.

«Вот теперь его заботят мигранты» — так ответил Маск на заявление Байдена.

Несколько позже бизнесмен дополнил свой пост информацией о том, что у него было разрешение на ведение деятельности в США. Он назвал Байдена лживой «марионеткой».

Некоторые американский СМИ, поддерживающий демократов, регулярно критикую Маска и его высказывания. Так, например телеканал CNN, активно поддерживающий Байдена и вице-президента Камалу Харрис, которая будет баллотироваться в президенты США, указывал на намерение Маска вмешаться в выборы.

Телеканал обосновал эту позицию недавней инициативой американского бизнесмена выплатить 1 млн долл. случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Главным оппонентом Харрис является республиканец Дональд Трамп. Ранее стало известно, что Маск пожертвовал более 43 млн долл. в поддержку Трампа.