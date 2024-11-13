Маск предупредил об «угрозе для бюрократии» из-за его новой должности в госведомстве США

Американский предприниматель, владелец соцсети X и компании SpaceX Илон Маск предупредил о возможной «угрозе для бюрократии», добавив, что это более серьезная проблема, чем угроза демократии. Таким мнением он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее стало известно, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности государственного управления после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

Маск иронично прокомментировал заявления действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которые ранее называли угрозой демократии Дональда Трампа. Маск подчеркнул, что настоящими препятствиями на пути к эффективному управлению являются не внешние факторы, а сама бюрократическая система.

Среди первых шагов на посту руководится нового министерства Маск выделил обеспечение прозрачности своих действий. Это значит, что все отчеты будут публиковаться онлайн. Также он анонсировал создание списка «самых тупых трат долларов налогоплательщиков», что, по его мнению, должно способствовать более разумному расходованию бюджетных средств.

Ранее Трамп выразил надежду, что к 250-летию Декларации независимости США в стране будет создано компактное и высокоэффективное правительство. В рамках новых назначений он также утвердил Джона Рэтклиффа на посту главы ЦРУ, Стивена Уиткоффа в качестве специального посланника на Ближнем Востоке и Пита Хегсета на должность министра обороны.

ABC News накануне сообщало, что Илон Маск активно влияет на формирование администрации Белого дома после победы Дональда Трампа.