Трамп назначил Маска главой министерства по повышению эффективности работы правительства

Избранный глава Белого дома республиканец Дональд Трамп продолжает расставлять по министерствам и ведомствам поддержавших его в предвыборной гонке и не только персон. В своей соцсети Truth Social миллиардер написал, что намерен отдать портфель главы Министерства по повышению эффективности правительства США бизнесмену и футуристу Илону Маску.

В паре с Маском будет работать и бывший участник предвыборной гонки от Республиканской Вивек Рамасвами, снявший свою кандидатуру в пользу Трампа. Среди их главных задач определены сокращение избыточных нормативных актов и борьба с правительственной бюрократией.

«Я рад сообщить, что великий Илон Маск, работающий совместно с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит департамент эффективности государственного управления („DOGE“)», — написал Трамп.

Также избранный президент выразил надежду, что Маск и Рамасвами серьезно поспособствуют уменьшению расточительных расходов федеральных агентств путем их реструктуризации.

Маск в соцсетях уже заявил, что намерен всех поставленных Трампом задач на своем государственном посту.

«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к расточительству правительства, а таких людей очень много!», — прокомментировал свое назначение Маск.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее стало известно, что Трамп предложил на пост шефа Пентагона не мывшего 10 лет руки журналиста Пита Хегсета.