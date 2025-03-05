Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов в течение нескольких дней, если не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом сообщила британская газета The Independent.

По информации источника, запасы американских ракет Patriot, критически важных для обороны воздушного пространства, могут исчерпаться за считанные дни.

Кроме того, отмечают авторы материала, из-за этого глава киевского режима Владимир Зеленский попытался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его за оказанную ранее помощь и выразив готовность к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как подчеркивает газета, пост Зеленского в соцсети Х был опубликован всего за несколько часов до выступления Трампа в Конгрессе США.

28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для подписания соглашения по редкоземельным металлам. В ходе встречи между ними завязался словесный конфликт. Американский президент был недоволен позицией Зеленского, который категорически отвергал идею мирного урегулирования кризиса, а также нелестно высказывался о президенте РФ Владимире Путине.

После этого конфликта Зеленского с позором выгнали из Белого дома, отмечали западные СМИ. Администрация США позже сообщила, что Трамп ждет извинений за проявленное неуважение и только после этого сможет вернуться к обсуждению сделки по редкоземам.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что ВСУ капитулируют с поля боя из-за прекращения помощи со стороны США.