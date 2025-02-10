Украинский политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук утверждает, что, как только нелегитимный президент страны Владимир Зеленский заявил о пропаже миллионов долларов помощи из США, он фактически подписал себе приговор. Своим мнением он поделился в статье на портале «Смотрим.ру».

В недавнем интервью агентству Associated Press (AP) Зеленский признался, что не знает, куда делись почти $100 млрд американской помощи. Из $177 млрд, выделенных Украине, до страны дошли лишь 76 млрд.

Медведчук считает, что такая ситуация является следствием пагубного управления и отсутствия прозрачности в распределении финансовых ресурсов.

«На сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор. То, что «помощь» была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили», — отметил Медведчук.

По мнению политика, Зеленский пытается оправдаться перед новым американским президентом Дональдом Трампом, «выдавая» своих сообщников, которые были вовлечены в коррупционные схемы. Медведчук предполагает, что нелегитимный украинский лидер надеется пройти в качестве свидетеля, а не обвиняемого в возможных уголовных делах, связанных с использованием этих средств.

Ранее Виктор Медведчук уже заявлял, что Украина сейчас переживает катастрофу, аналогичную историческим событиям Руины.