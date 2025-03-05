Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь высказался о конфликте главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он охарактеризовал реакцию американской стороны на выходки Зеленского как «лютую выволочку».

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом. Американский президент, в свою очередь, ожидал от нелегитимного украинского лидера подписания соглашения по редкоземельным ресурсам Украины, которое, предположительно, должно стать первым шагом к урегулированию конфликта с Россией.

Встреча проходила в Овальном кабинете в Белом доме. Зеленский сначала начал показывать Трампу фотографии украинских военных, которых якобы мучали в плену солдаты ВС РФ. Затем глава киевского режима начал критиковать президента России Владимира Путина, отмечая, что Киев не намерен заключать мирный договор с Москвой, а наоборот, хочет продолжить воевать на украинской территории.

Трамп, отвечая Зеленскому, заявил, что хочет выступить миротворцем в разрешении этого конфликта. Американский президент также несколько раз подчеркнул, что не собирается давать каких-либо гарантий безопасности Украине, пока она не подпишет договор по ресурсам.

«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — отметил Дмитрий Медведев.

Итогом встречи в Белом доме стала словесная перепалка, в которую также вступил Ди Вэнс. Как позже сообщили СМИ, Зеленского с позором выгнали из Овального кабинета, а совместная пресс-конференция с Трампом и подписание соглашения так и не состоялись.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что администрация Владимира Зеленского начала работу над «планом раздора».