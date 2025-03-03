Трамп «вышвырнул» Зеленского из Белого дома, но он просится обратно

Владимир Зеленский выразил готовность к повторной встрече с Дональдом Трампом, несмотря на недавние разногласия в Белом доме. Украинский лидер заявил, что готов принять приглашение на новую встречу, если она будет направлена на конструктивное обсуждение и решение актуальных проблем, передает агентство Bloomberg.

Пятничная встреча президентов в Вашингтоне завершилась спором. Fox News сообщил, что Трамп резко «вышвырнул» киевского лидера из-за проявленного неуважения, что привело к отмене подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Издание CBS News, ссылаясь на источники в окружении Трампа, отметило, что инцидент в Белом доме ставит под вопрос дальнейшую поддержку Украины.

Сообщается, что украинские официальные лица пытаются возобновить диалог, но пока безуспешно, поскольку Трамп в данный момент не желает обсуждать вопросы с Зеленским.

Ранее на Западе призвали Зеленского извиниться перед Трампом или уйти в отставку.