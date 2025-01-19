Медведев: полная нормализация отношений с США затянется на десятилетия

Восстановление отношений между Россией и США, нарушенных действиями администрации уходящего американского лидера Джо Байдена, займет длительное время, считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его мнению, последствия решений Байдена, которые он назвал «вредоносными закладками», будут ощущаться еще долго.

«Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Дмитрий Медведев отметил, что его администрация намеренно передала следующим руководителям страны непростое наследие, связанное с кризисом.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал уходящего Байдена ходячим мертвецом.