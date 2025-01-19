Медведев: полная нормализация отношений с США затянется на десятилетия
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Восстановление отношений между Россией и США, нарушенных действиями администрации уходящего американского лидера Джо Байдена, займет длительное время, считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По его мнению, последствия решений Байдена, которые он назвал «вредоносными закладками», будут ощущаться еще долго.
«Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна», — подчеркнул зампред Совбеза России.
Дмитрий Медведев отметил, что его администрация намеренно передала следующим руководителям страны непростое наследие, связанное с кризисом.
Ранее сообщалось, что Медведев назвал уходящего Байдена ходячим мертвецом.