Медведев назвал уходящего Байдена ходячим мертвецом

По мнению Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, администрация уходящего президента США Джо Байдена намеренно передала своим преемникам непростое наследие в сфере отношений с Москвой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя завершение президентского срока Байдена.

Характеризуя состояние и поступки Байдена на посту президента США, Медведев назвав его «ходячим мертвецом».

«На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить путь, как опытный политик постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика», — отметил Медведев.

Политик добавил, что «беда Байдена в его неадекватности».

Напомним, США четыре года находились под управлением режима демократов во главе с Джо Байденом. Он официально перестанет выполнять обязанности президента 20 января, в день инаугурации республиканца Дональда Трампа. Это второй срок для политика. В истории он запомнится как 45-й и 47-й президент США.

Ранее в Associated Press сообщили, что покидающий пост Байден заберет с собой грузовик документов.