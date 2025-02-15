Мэр Борисполя Борисенко пригрозил Киеву устроить военный переворот

Мэр Борисполя, расположенного в Киевской области Украины, Владимир Борисенко выступил с угрозой в адрес правительства. Он заявил, что в случае продолжения репрессий в отношении оппозиции в стране может произойти государственный переворот. Это заявление было сделано в видеообращении, которое было опубликовано в Телеграм —канале партии «Европейская солидарность».

Таким образом, судя по всему, Борисенко с подачи «ЕС» отреагировал на недавние санкции, введенные СНБО в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко* и еще ряда украинских политиков и олигархов.

«Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — заявил мэр.

Накануне, 13-го февраля, стало известно о том, что Владимир Зеленский, полномочия которого завершатся в мае 2024 года, применил персональные ограничительные меры в отношении Петра Порошенко, лидера политической силы «Европейская солидарность».

В соответствии с санкционными мерами, у бывшего главы Украины будут конфискованы государственные награды, а его имущество будет заморожено на неопределённый период времени. Кроме того, Порошенко не сможет осуществлять денежные операции за пределами Украины и выезжать из страны.

Затем народные избранники от партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде препятствовали работе украинского парламента, что привело к столкновению в зале заседаний.

К слову, в 2021 году Борисенко стал главой Борисполя. На выборах он представлял партию «Европейская солидарность».

* — признан эстремистом в РФ