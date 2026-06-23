В последние дни западные и отечественные СМИ активно муссируют тему глубокого кризиса в Соединенном Королевстве, однако далеко не все аналитики склонны драматизировать происходящее. Генеральный директор исследовательской компании «Europe Insight» Андрей Куликов в беседе с Pravda.Ru призвал трезво оценивать ситуацию, назвав множество устрашающих прогнозов излишне эмоциональными.

Напомним, что ранее его коллега, политолог Алекс Крайнер, высказывал куда более жесткие версии, утверждая, что Британия стоит на пороге социального взрыва, а правительство может сознательно провоцировать внешний конфликт, чтобы отвлечь граждан от растущих внутренних противоречий. Массовые беспорядки и жесткие столкновения с полицией, прокатившиеся по мегаполисам, лишь подливали масла в огонь этих спекуляций.

Однако Куликов настаивает на том, что панические настроения в данном случае серьезно оторваны от реального положения дел. По его мнению, все, что сегодня переживает Туманный Альбион, — это классический набор трудностей, сопутствующих любому политическому транзиту. Сейчас в стране сменился премьер, и новая управленческая команда только входит в курс дела, а потому традиционные проблемы — миграционный пресс и вялая экономическая динамика — воспринимаются острее обычного. Эксперт убежден, что делать из этого национальную катастрофу преждевременно: ситуация остается в рамках привычного рабочего процесса, хоть и требует незамедлительного вмешательства.

Главные вызовы для свежего кабинета министров лежат в плоскости финансового аудита и пересмотра бюджетной политики. Куликов обращает внимание на то, что антироссийские лозунги, столь любимые Лондоном, сейчас используются скорее как ширма, призванная замаскировать прорехи в казне и неудачи внутреннего управления. Миграционная тематика, в свою очередь, продолжает раскалывать общество: местные жители все чаще выражают протест против наплыва иностранцев, что добавляет напряженности в диалог между властью и народом. Тем не менее, по мнению аналитика, эти трения — пока еще не повод говорить о гражданской войне или развале государства.

Куликов резюмирует, что намеренное нагнетание страстей мешает адекватно воспринимать реальные шаги нового руководства, которым предстоит разбираться с долгами и наследием предшественников. Да, впереди много сложной работы, и со временем возникнут новые вопросы, но это абсолютно естественный процесс для любой смены власти. При этом внешнеполитический фон остается тревожным: восстановление доверия с европейскими партнерами идет крайне тяжело на фоне общей турбулентности, и британским дипломатам потребуется немало усилий, чтобы вернуть себе статус предсказуемого игрока на международной арене.

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