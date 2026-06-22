Политическая турбулентность в Лондоне, связанная с отставкой Кира Стармера, на первый взгляд выглядит как тектонический сдвиг, однако за кулисами британского истеблишмента уже просматривается железобетонная преемственность. Пока общественность гадает, кто займет опустевший премьерский кабинет, политолог Юрий Светов обозначил главный интригующий момент: вакансия, скорее всего, достанется бывшему мэру Большого Манчестера Энди Бернему, хотя в тени остается и фигура экс-министра обороны Джона Хили. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его словам, последний покинул пост в результате внутреннего давления на главу правительства, но его шансы на реванш сегодня выглядят туманно. Основная же борьба развернется вокруг Бернема, и его возможное восхождение выглядит как тщательно спланированная многоходовка — слишком уж нелогичным было бы для благополучного градоначальника вдруг бросать насиженное кресло и рваться в парламент, если бы за этим не стоял далеко идущий расчет на лидерство в партии и дальнейший пост премьера. Однако, как бы ни завершилась эта внутренняя кулуарная борьба, для внешнего наблюдателя, и особенно для Москвы, суть останется неизменной. Светов подчеркивает, что все перечисленные политики — люди одного поля, и их риторика в отношении России принципиально не отличается. Следовательно, даже если Бернем или Хили сменят Стармера на Даунинг-стрит, британский курс на помощь Украине и жесткое противостояние сохранится в прежнем объеме: никто не станет сворачивать уже анонсированные программы, включая скандальное производство новых ракет для Киева, которые Стармер успел поставить на поток перед уходом. Таким образом, смена фамилии на двери резиденции — это лишь косметическая процедура, за которой не последует пересмотра геополитических приоритетов Туманного Альбиона.

Эксперт подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает любопытный личный нюанс, который добавляет пикантности этой кадровой перестановке. Энди Бернем, родившийся в Ливерпуле и долгие годы правивший Манчестером, является католиком — факт, который для Великобритании с ее многовековой англиканской традицией звучит почти как вызов. Ведь номинально премьер-министр должен получать благословение монарха, который, в свою очередь, возглавляет Церковь Англии. Это обстоятельство может создать церемониальный диссонанс, хотя в современной политике такие конфессиональные нюансы редко становятся непреодолимым препятствием.

По его мнению, мы наблюдаем классическую британскую дворцовую игру, где смена вывески не меняет содержания политического меню. Для России, как справедливо заметил эксперт, отставка Стармера и даже личность его преемника не имеют ровно никакого значения: стратегический вектор, направленный на сдерживание и поддержку украинского фронта, останется неизменным при любом раскладе. Вся эта возня с перевыборами и парламентскими манипуляциями — лишь внутренняя кухня, которая интересна разве что британским политтехнологам, но никак не влияет на реальную расстановку сил на международной арене. Лондон будет продолжать делать то, что делал, просто под другим руководством.

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