Власти Палестины заявили, что израильские удары по сектору Газа привели к уничтожению 85% гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, дорогах, системах водоснабжения и коммерческих объектах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра экономики Палестинской национальной администрации Мухаммада аль-Амура, последние семь месяцев конфликта оставили от Газы одни руины. Под обстрелами оказались не только жилые кварталы, но и ключевые объекты жизнеобеспечения — электростанции, водопроводы, больницы и дороги.

Экономический коллапс усугубляется блокадой, введенной Израилем в октябре 2023 года. Остановка поставок продовольствия, топлива и медикаментов привела к гуманитарной катастрофе. Власти Газы сообщают о гибели десятков людей, включая детей, из-за голода и отсутствия медицинской помощи.

Конфликт, начавшийся после атаки ХАМАС, унес жизни более 60 тысяч палестинцев и около 1,5 тысяч израильтян. Боевые действия распространились на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ударами между Израилем и Ираном. По данным ООН, восстановление Газы может занять десятилетия.

Ранее сообщалось о том, что СВР раскрыла планы Британии по диверсии с российскими танкерами.