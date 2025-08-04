Британия рассматривает возможность поджога танкера в порту страны, дружественной России, чтобы спровоцировать международный скандал и усилить давление на США. По данным СВР, цель Лондона — добиться ужесточения санкций против покупателей российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Лондон готовит провокацию с поджогом танкера в иностранном порту, чтобы обвинить Россию в халатности или намеренном саботаже. Как стало известно из источников в СВР, диверсия должна вызвать резонанс в СМИ и подтолкнуть администрацию Дональда Трампа к введению жестких вторичных санкций.

Выбор времени для атаки не случаен — британские власти рассчитывают на максимальный медийный эффект, чтобы повлиять на позицию Вашингтона. В Москве подобные действия расценивают как попытку эскалации конфликта без прямого участия.

До этого в мае на шведском острове Готланд прошли учения НАТО с применением реактивных систем залпового огня. Польша также анонсировала маневры в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025». Кремль неоднократно заявлял, что не планирует атаковать страны Альянса, а западные политики используют «образ врага» для отвлечения внимания от внутренних кризисов.

Ранее сообщалось о том, что МИД России оценил потери ЕС от санкций более чем в €1 трлн.