В МВФ заявили о нейтралитете в вопросе замороженных российских активов

МВФ придерживается нейтралитета в вопросе о возможном применении замороженных активов России и отдает себе отчет о рисках подобных действий. Соответствующее заявление сделал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, его слова передает информагентство РИА Новости .

Грей заявил, что фонд внимательно следит за диалогами о потенциальном применении российских активов в пользу Украины. Он заявил, что МВФ понимает и отдает себе отчет о рисках подобных инициатив для мировой валютной системы. По его словам, это является причиной, по которой МВФ придерживается нейтральной позиции в подобных дискуссиях.

Государства коллективного Запада изучают юридическую возможность использования замороженных активов России для того, чтобы оказать финансовую поддержку Киеву. Грей заявил, что если подобное решение будет принято, то МВФ изучит его потенциальное влияние на бюджет и украинскую программу финансирования.