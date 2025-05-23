На границе Белоруссии и Украины проходит обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000»

На границе Украины и Белоруссии начался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000», пишет телеграм-канал Mash.

Россия возвращает домой своих военнослужащих, оказавшихся в плену за последние три года проведения специальной военной операции (СВО), в то время как Украина — менее 10% из своих захваченных бойцов.

По данным источников, на сегодняшний день в плену на территории Украины находится около 1,3 тыс. российских военнослужащих, а в российской плену — около 10 тыс. украинских солдат.

Всего за 2024 год между Москвой и Киевом было проведено 12 обменов, в результате которых Россия вернула 535 своих военнослужащих. В 2025 году состоялось пять обменов военнопленными, в рамках которых РФ получила около 800 солдат.

Как пишет Mash, все россияне, вошедшие в список обмена, содержались в приграничной колонии в городе Сумы. Среди них преимущественно бойцы с курского и харьковского направлений.

Перед обменом украинские СМИ сообщали, что российским солдатам выдавали деньги на питание и гигиенические принадлежности, эквивалентные 5 тыс. руб. в месяц.

Украинцев, находящихся в российском плену, содержали в приграничных колониях в Курской области и Новозыбкове Брянской области. Местные жители рассказывают, что украинские военнопленные по утрам пели «Катюшу».

Перед началом обмена обе стороны представили списки желаемых к возвращению лиц. Специальные службы Украины и России внимательно проверили их. На это, как уточняется, ушла неделя.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что накануне крупного обмена украинские власти начали экстренно собирать в украинских следственных изоляторах данные о заключенных, отбывающих наказания по обвинениям в госизмене и коллаборационизме — якобы с целью включения их в список обмена.

В частности, речь шла о бизнесменах, молодых гражданах, подозреваемых в поджогах, распространении русской музыки и другой антиполитической деятельности. Однако эта информация не получила официального подтверждения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву список российских военнослужащих, подлежащих обмену.

В пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп сообщил о скором масштабном обмене пленными между Украиной и Россией.