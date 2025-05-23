Трамп сообщил о скором масштабном обмене пленными между Украиной и Россией
Трамп: РФ и Украина вскоре проведут «масштабный» обмен пленными
Фото: [Медиасток.рф]
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth заявил, что Россия и Украина завершили обсуждения по крупному обмену пленными, сообщил телеграм-канал Readovka.
По информации канала, в посте не указаны дополнительные сведения, в частности, количество пленных с обеих сторон. По информации ТАСС, американский лидер проинформировал о завершении переговоров по обмену пленными. По данным Трампа, Россия и Украина провели переговоры, в рамках которых сумели договориться об обмене. Политик заявил, что он будет одним из самых масштабных.
По данным агентства, американский президент обратился к аудитории с риторическим вопросом, может ли договоренность об обмене стать началом более масштабных переговоров участников вооруженного конфликта.
«Поздравляем обе стороны с проведением переговоров. Может ли это привести к чему-то более значимому?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что Москва передала Киеву список с именами военных, подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000».