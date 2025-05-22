Москва передала Киеву список с именами военных, подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000»

Россия направила Украине список военнослужащих, подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва ждет ответный список от украинской стороны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что власти детально выясняют судьбу каждого человека из переданного Россией списка. Он также отметил, что провел совещание с украинскими чиновниками, которые занимаются подготовкой масштабного обмена.

Напомним, Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» после первой с 2022 года встречи в Стамбуле, на которой обсуждалось возможное заключение мира между странами.

Тогда глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров сообщил, что Москва и Киев также договорились о детальной проработке плана по завершению конфликта, который будет представлен двум сторонам в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ход работы по меморандуму с Украиной.