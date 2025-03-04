«Удар ниже пояса»: в Литве отомстили Вэнсу из-за приостановки помощи Украине

Литовское издательство Sofoklis решило убрать из продажи книги вице-президента США Джей Ди Вэнса под названием «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Об этом говорится в сообщении издательства, опубликованном в соцсетях.

Отмечается, что это решение было принято на фоне приостановки военной помощи Украине со стороны США.

Руководство издательства пояснило, что книги Вэнса не будут доступны для покупки, пока Вашингтон не пересмотрит свою позицию в отношении Киева.

По информации телеканала Fox News, новая администрация Белого дома приняла решение остановить оказание военной помощи Украине. Это произошло после того, как 28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский вступил в конфликт с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Вэнс, который также вступил в словесную перепалку, выразил недовольство тем, что Киев не поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную поддержку.

На прошедшей встрече Трамп рассчитывал подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, которое могло бы стать первым шагом к урегулированию конфликта. Однако документ не был утвержден, и Зеленского, по информации СМИ, с позором выгнали из Белого дома.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Украина еще годами будет получать военную помощь от США.