Американская конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт потребовала доказательств того, что действующий президент страны Джо Байден все еще жив. Соответствующее заявление она сделала в своих социальных сетях на фоне спекуляций о состоянии здоровья главы государства.

Свой пост республиканка опубликовала в понедельник и заявила, что требует доказательств от самого Байдена до 5 вечера (0:30 вторника по московскому времени). Боберт уточнила, что президент должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он того факта, что покинул президентскую гонку.

«Прятаться абсолютно неприемлемо», – подчеркнула конгрессвумен.

Спекуляции по поводу здоровья Байдена начались из-за его выхода из президентской гонке и предшествующим этому сообщения о том, что президент заразился COVID-19. Некоторые начали выдвигать предположения о том, что глава Соединенных Штатов на самом деле скончался, и Белый дом это скрывает.

Ранее эксперт по разведке Рипер выразил мнение, что американских демократов может спасти только ядерная война.