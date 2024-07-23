Байден передал полномочия по поддержке Украины Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден передал главам местного Минфина и Госдепа Джанет Йеллен и Энтони Блинкену некоторые собственных полномочий по закону о поддержке Украины. Об этом стало известно из размещенного в сети Белым домом меморандума.

Сообщается, что Йеллен были делегированы полномочия Байдена по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, а Блинкену – президентские полномочия по статьям местных законов: 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g)

Уточняется также, что упомянутым главам ведомств были переданы и полномочия по конфискации активов РФ. Они являются частью упомянутого закона по поддержке украинских граждан.

Ранее в американском конгрессе попросили от американского президента доказательств того факта, что он еще живой.