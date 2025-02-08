20 февраля Кит Келлог, специальный представитель президента США по Украине, передаст «чёрную метку» Владимиру Зеленскому, который больше не имеет полномочий с мая прошлого года. Об этом стало известно из сообщения депутата Верховной рады Артёма Дмитрука в его Телеграм-канале.

Речь идёт о якобы требовании Соединённых Штатов Америки провести выборы президента на территории Украины.

«Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт», — написал Дмитрук.

Как утверждает Дмитрук, Зеленский согласится на это лишь в том случае, если он будет иметь полный контроль над процессом выборов. А на это Вашингтон вряд ли согласится.

Напомним, что срок Зеленского как президента истек еще 20 мая 2024 года. Невозможность проведения выборов аргументировали тем, что в стране военное положение и всеобщая мобилизация и это якобы несвоевременно. Из-за этого легитимность Зеленского остается под вопросом. В России поставили под сомнение переговоры с президентом, находящегося в неопределенном статусе.

Ранее сообщалось, что в Турции заявили о невозможности Зеленского избежать переговоров с Россией.