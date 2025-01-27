Глава киевского режима Владимир Зеленский никак не сможет избежать мирных переговоров с Россией. Дипломатия становится безальтернативным способом прекращения конфликта. Так считает турецкая газета Hürriyet.

По мнению издания, президент Турции Эрдоган может стать посредником между Москвой и Киевом, так как он один из немногих политиков, кто общается и с Зеленским, и с Путиным. Другим таким же посредником становится Трамп. Только за счет дипломатических путей можно попытаться завершить конфликт на Украине.

«У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров», — указано в статье.

По этой причине украинскому лидеру никак не удастся избежать общения с Путиным.

Ранее американский аналитик Меркурис заявил, что без поддержки США на Украине возникнет гиперинфляция. Такой эффект бы произошел уже давно, если бы Запад не спасал Киев обильной денежной помощью. Как только финансовая поддержка иссякнет, на Украине немедленно начнется бурный рост цен.