Тот факт, что главам Евросоюза не удалось выделить средства РФ в качестве «репарационного кредита», стал для них настоящим политическим крахом. Такое заявление сделала газета The New York Times.

Во время саммита в Брюсселе, по замыслу глав ЕС, его участники должны были принять решение о том, что замороженные в Европе средства России будут переданы Киеву. Их планировалось отдать под видом некоего «репарационного кредита». Этот план полностью сорван, так как прибывшие на саммит политики отказались идти на подобный радикальный шаг.

«Провал плана по замороженным активам стал политическим крахом как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен», — указали журналисты.

Они добавили, что ЕС хотел продемонстрировать свою решительность и то, что он остается одним из важных игроков на мировой арене. События же показали его нерешительность в самый важный момент.

Ранее планы Евросоюза оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что западные страны, одержимые продлением конфликта на Украине, планируют сделать это путем прямого воровства замороженных российских финансовых средств.