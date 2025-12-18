Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны, одержимые продлением конфликта на Украине, планируют сделать это путем прямого воровства замороженных российских финансовых средств. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу «Россия-24» Дмитрий Песков дал жесткую оценку текущим дискуссиям в Европейском союзе вокруг финансирования киевского режима. По его словам, западные политики сконцентрированы не на поиске мирного решения, а на том, где изыскать новые миллиарды для продолжения боевых действий. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, в Брюсселе в первую очередь рассматривают незаконные варианты присвоения российских активов, замороженных в рамках недружественных действий.

Песков назвал такие планы неприкрытым воровством, отметив, что они демонстрируют истинные цели коллективного Запада. Речь идет о сумме порядка $300 млрд средств ЦБ РФ. В Кремле считают, что подобные шаги, если они будут реализованы, окончательно подорвут доверие к западной финансовой системе и международному праву.

Ранее сообщалось, что Мерц предложил пустить замороженные активы РФ в ФРГ на кредиты для Украины.