«Не ел, не пил»: демократ Букер раскрыл секрет своей продолжительной речи в Сенате
Демократ Букер, критикующий Трампа 25 часов, голодал и не пил перед выступлением
Фото: [flickr.com]
Сенатор-демократ Кори Букер, критиковавший президента США Дональда Трампа в сенате на протяжении более 25 часов, поделился подробностями подготовки к этому выступлению. Его слова приводит ABC News.
Ранее сообщалось, что Букер жаловался на Трампа, выступая в Капитолии, где выражал несогласие с нынешним курсом политики Белого дома. Выступление транслировалось в прямом эфире.
По словам Букера, накануне он решил отказаться от пищи и жидкости. Он объяснил, что не пил воду, чтобы избежать необходимости ходить в туалет и не отвлекаться от своей речи.
«Самое сложное, с чем мне пришлось справляться, это то, что мышцы начали сводить судорогой и время от времени возникали спазмы или что-то в этом роде», – заявил Букер.
Когда ему задали вопрос о том, использовал ли он подгузники, сенатор уклонился от ответа.
По данным CNN, Букер выступал 25 часов и 5 минут. Таким образом он установил новый рекорд по продолжительности своей речи, превысив предыдущий результат сенатора Строма Термонда, который составил 24 часа 18 минут в 1957 году.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию, посаженную демократом у Белого дома.