«Не ел, не пил»: демократ Букер раскрыл секрет своей продолжительной речи в Сенате

Сенатор-демократ Кори Букер, критиковавший президента США Дональда Трампа в сенате на протяжении более 25 часов, поделился подробностями подготовки к этому выступлению. Его слова приводит ABC News.

Ранее сообщалось, что Букер жаловался на Трампа, выступая в Капитолии, где выражал несогласие с нынешним курсом политики Белого дома. Выступление транслировалось в прямом эфире.

По словам Букера, накануне он решил отказаться от пищи и жидкости. Он объяснил, что не пил воду, чтобы избежать необходимости ходить в туалет и не отвлекаться от своей речи.

«Самое сложное, с чем мне пришлось справляться, это то, что мышцы начали сводить судорогой и время от времени возникали спазмы или что-то в этом роде», – заявил Букер.

Когда ему задали вопрос о том, использовал ли он подгузники, сенатор уклонился от ответа.

По данным CNN, Букер выступал 25 часов и 5 минут. Таким образом он установил новый рекорд по продолжительности своей речи, превысив предыдущий результат сенатора Строма Термонда, который составил 24 часа 18 минут в 1957 году.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию, посаженную демократом у Белого дома.