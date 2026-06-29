Президент России Владимир Путин сообщил, что России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина, он также отметил, что удары ВСУ по российской инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте и положение на линии боевого соприкосновения. ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Последствия украинских ударов

Очевидно, что удары киевского режима по российским объектам критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, создают определенные проблемы: «Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по нашим объектам создают проблемы, это очевидно».

Дефицит в связи с ударами киевского режима по российской энергетической инфраструктуре сейчас наблюдается, но он не является критичным: «Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический».

Все поврежденные энергетические объекты довольно быстро восстанавливаются, все работает с большим запасом прочности: «Ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности».

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас на несколько дней: «Что касается поставок энергоносителей в Крым: и ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность — 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены».

Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю: «Мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена».

Россия будет налаживать в том числе импорт для покрытия дефицита в энергетике: «Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и прикрывать эти объекты надежно».

Наращивание производства и поставок ПВО

Россия сейчас должна в первую очередь наращивать производство и поставки средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с текущими реалиями: «Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить, мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, в прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями».

Ответные удары

Ответные удары России вглубь территории Украины гораздо более мощные и чувствительные: «Понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима».

Переговоры и новые предложения

Переговорные контакты по украинскому урегулированию есть: «Да, действительно, контакты [по Украине] есть, они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу». России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины: «Но есть и новые предложения. Некоторые из них я готов назвать: например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон».

России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями: «Еще одно предложение — ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить».

Киевский режим предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами, чтобы перебросить силы с других участков: «Тоже понятно почему — потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона».

Киевский режим испытывает катастрофический дефицит личного состава: «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит».

Россия с вниманием относится к каждому поступающему предложению, касающемуся украинского конфликта: «Мы, так, внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны».

Саммит в Анкоридже

Россия и США на саммите в Анкоридже обсуждали возможности завершения конфликта на Украине, при этом «никто не ставил никаких подписей».

США на саммите в Анкоридже просили Россию «пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками».

Договоренностей на саммите в Анкоридже действительно не было: «В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей».

Россия на саммите в Анкоридже согласилась на компромиссы, сформулированные и предложенные американской стороной: «Мы подумали — не сразу. Но приехали в Анкоридж и сказали: да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской администрации мы не слышали».

Москва готова продолжить обсуждение с Вашингтоном всех модальностей по урегулированию на Украине, которые были на саммите в Анкоридже. Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения «горячей фазы» событий вокруг Ирана.

Минские соглашения и роль Белоруссии

Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения: «К сожалению, мы знаем об этом теперь точно: ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашения. Но это другой вопрос».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта на Украине мирными средствами: «Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами».

Резкие заявления со стороны киевского режима, которые многими воспринимаются как попытки втянуть Белоруссию в военные действия, не вызывают руководством республики паники, хотя и требуют озабоченности: «Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним в деталях не останавливались на этой теме. Но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно».

Россия признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия в украинском урегулировании и, в частности, помощь в обмене пленными.

Ход СВО и создание зоны безопасности

Россия не позволит Украине добиться приостановки продвижения ВС РФ на линии боевого соприкосновения: «Мы не дадим им такого шанса».

Российские вооруженные силы уже находятся в 10,5 км от областного центра города Сумы.

Удары ВСУ по российской инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте и положение на линии боевого соприкосновения: «Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения».

Киевский режим своей агрессией против Курской области вынудил Россию строить зону безопасности и таким образом территориями расплатится за преступления: «Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».