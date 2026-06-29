«Ну пусть подождут»: Путин ответил на заявления западных лидеров о «стратегическом поражении» России

Президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал о ходе специальной военной операции, ситуации на фронте, перспективах переговоров и политике Запада. ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Действия российских войск и зона безопасности

Российские войска действуют активно и решительно, формируя зону безопасности на сумском направлении: «Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами».

Россия пока в целом не имеет политических планов на Сумскую область, на которой продвигаются ВС РФ, формиując зону безопасности: «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба».

Задачи ВС РФ на сумском и волчанском направлениях заключаются в создании зоны безопасности вдоль границ России: «Напомню, что цель для российских войск на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль нашей границы. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье».

Ситуация на фронте

Вооруженным силам России в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.

Российские войска находятся в 2-4 км к западу от Купянска, к которому до освобождения населенного пункта двигались с востока. Украинские формирования предпринимали контратаки в отношении российских вооруженных сил в районе Купянска, но все они были безуспешными: «Противник уже предпринял ряд контратак, успеха не имел».

Российские войска практически полностью окружили пятитысячную группировку ВСУ в районе поселка Рубцы, в скором будущем она будет полностью уничтожена.

Группировка войск «Юг» ВС РФ «хорошим темпом двигается к городу Славянску», до него остается примерно 8-9 км.

ВС РФ в зоне группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию обороны глубиной 400 метров: «Важные события произошли в зоне ответственности группировки "Центр". Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом».

96% населенного пункта Константиновка уже находится под контролем российской армии. Российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, а за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет.

Российские войска наступают в южном направлении на 15 участках, войска продвигаются ежедневно. Киевский режим перебросил на запорожское направление хорошо подготовленные войска и пытается усиленно обороняться, однако российские войска, несмотря на усиленную оборону противника, ежедневно широким фронтом продвигаются на запорожском направлении.

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) иногда просачиваются на занятые российскими войсками территории, но быстро уничтожаются: «Ну, иногда ДРГ просачиваются — кстати говоря, в том числе и в нашей военной форме — на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории "освобождали", мне это неизвестно».

Российская армия продолжит делать все для достижения целей специальной военной операции: «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения цели специальной военной операции».

Политика ЕС и Запада

Лидеры ЕС не осудили удар ВСУ по Старобельскому колледжу: «Я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию — это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали».

Что касается высказываний европейских политиков о том, что у ВСУ якобы есть успехи на поле боя, то «западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой»: «Ну пусть подождут».

Западные страны продолжают стремиться нанести России стратегическое поражение, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал: «Стремятся к поражению России, к стратегическому поражению. Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят и в которых хотят принять участие?»

Европейские политики на саммите G7 вряд ли могли переубедить американского лидера Дональда Трампа в свою пользу: «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что президент Соединенных Штатов — это зрелый политик».