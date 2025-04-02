В Дании уверены, что США не захватят Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уверена, что США не захватят Гренландию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова политика, сказанные на пресс-конференции.

По словам Фредериксен, Гренландия принадлежит гренландцам, и США ее не захватят. Премьер Дании находится в Гренландии со 2 по 4 апреля впервые с 11 марта и планирует провести переговоры с новым премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном, а также встретиться с представителями будущего кабинета министров.

Тем временем Washington Post утверждает, что в команде Дональда Трампа уже начали подготовку к присоединению Гренландии — администрация президента уже собирает информацию о расходах, которые понадобятся для предоставления государственных услуг населению.