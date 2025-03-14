NYT: США могут остаться без французского шампанского

Франция может полностью прекратить экспорт вина и алкогольной продукции в США в ответ на введение американскими властями пошлин в размере 200%, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на председателя Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков страны Габриэля Пикара.

По его словам, такие меры могут привести к большим убыткам во французском торговом секторе.

«200-процентный налог на европейские вина и крепкие спиртные напитки будет означать немедленную остановку всех поставок в США. Это почти €4 млрд, вычеркнутых из французского торгового баланса, при нулевой прибыли», — сказал Пикара.

Президент Межпрофессионального бюро вина Бургундии Лоран Делоне выразил недовольство возможными пошлинами. Пего словам, именно Соединенные Штаты являются крупными экспортерами французской продукции, в том числе из Бургундии.

Другие представители винного производства Франции отметили, что такие шаги со стороны США попросту «убьют бизнес». По словам соуправляющего Hurе Frеres Франсуа Юре, стоимость бутылки вина при введении пошлин может вырасти вдвое для американских потребителей. Юре считает, что в этом случае никто не будет покупать французские вина.

По данным NYT, в 2024 году Франция экспортировала в США вина и спиртные напитки на сумму около €3,9 млрд. Министр экономики Франции Эрик Ломбар осудил угрозы торговой войны со стороны Вашингтона и назвал такие действия «идиотскими». Он намерен лично отправиться в США для проведения переговоров и поиска решений, которые могли бы предотвратить введение пошлин.

Американские компании — импортеры европейских вин также выразили обеспокоенность. Руководители компаний заявили, что введение пошлин может привести к закрытию предприятий и созданию непреодолимых проблем с заменой поставок из Европейского Союза (ЕС).

Ранее издание The Hill сообщило, что Канада начала убирать американский алкоголь с прилавков в ответ на тарифы США, которые повысились на 25% после решения президента Дональда Трампа.